Ліси Кінбурнської коси захищатимуть камерами відеонагляду [ Редактировать ]
Заповідні ліси під відеонаглядом. На Кінбурнській косі встановили камери спостереження. На півострові немає ні доріг, ні водогону, тож будь-яка пожежа може загрожувати життю як місцевих жителів, так і червонокнижних рослин і тварин.
Збільшити і прокрутити. І ми бачимо все навкруги, що відбувається.
На пункті чергування і в режимі реального часу. Тепер ситуацію на воді і в лісових насадженнях може моніторити диспетчер. Ця територія фактично відрізана від "великої землі". Якщо вчасно не помітити займання, воно може стати фатальним.
Юрій Литвиненко, староста сіл Покровка, Василівка, Покровське:
Враховуючи, що ми знаходимиося у південному регіоні України, тому пожежна небезпека висока. В 2001 році в липні виникла пожежа, яка знищила приблизно дві третини лісового масиву. Тому, я вважаю, що користь сама серйозна цього питання.
Дві камери на висоті 25 метра дозволяють бачити всю косу: місцеві села, понад дев'ять тисяч гектарів лісу, акваторію, а також протилежний берег лиману. Моніторинг цілодобовий - щоп'ятнадцять хвилин.
Вікторія Посимбайло, диспетчерка пожежно-рятувальної частини:
Якщо є якесь загорання, ми одразу реагуємо, передаємо інформацію до лісництва, і вони виїжджають. А поки вони їдуть, ми дивимося, яке розповсюдження. Тобто ми можемо зразу реагувати.
Сучасну апаратуру придбали миколаївські рятувальники. Кінбурнський півострів - нині єдине місце в регіоні, де запроваджено пожежний моніторинг лісів.
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