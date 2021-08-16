Лісові пожежи дісталися Ізраїля: евакуювали жителів кількох сіл [ Редактировать ]
Отже, у Туреччині масштабні лісові пожежі вдалося зупинити. Але зараз палає Іспанія та Ізраїль! Тисячі людей евакуйовують, а вогонь гасять і з повітря, і з землі. Подробиці - далі в сюжеті.
Туреччина, Туніс, Греція, Італія, а тепер Іспанія. Ще одна країна, яку люблять відвідувати влітку туристи, потерпає від лісових пожеж. Горять провінції Валенсія, Авіла, а також автономне королівство Кастилія та Леон. Напередодні місцева влада евакуювала близько восьмисот осіб з небезпечної зони.
Мануель Віллануева, пожежник:
Коли ми приїхали гасити пожежу, вона була майже під контролем, аж раптом температура повітря змінилася, плюс західний вітер роздмухав полум'я, тому пожежа вийшла з-під контролю. Це - наслідок тривалої спеки.
У деяких регіонах Іспанії температура тримається на позначці сорок градусів за Цельсієм. Спекотно і в Марокко - там стовпчик термометра піднявся до плюс 49. Сили рятувальників кинули на дві масштабні пожежі, де вогонь уже знищив 200 гектарів лісу.
Рашид Ель-Анзі, керівник департаменту водного та лісового господарств провінції Шафшаван:
Другий день чотири літаки намагаються загасити пожежу. Наш пріоритет - захистити селян та їхнє майно.
Рятують селян і в Ізраїлі. Поблизу Єрусалима евакуювали жителів кількох сіл, розташованих біля автотраси, що веде до Тель-Авіва. Там теж вирують лісові пожежі, декілька доріг довелося перекрити. Підозрюють, що причиною масштабного займання став підпал. Горять ліси в американських штатах Юта і Монтана.
Не вщухають пожежі і в Сибіру. Рятувальники працюють у Якутії, Іркутській області та на Чукотці. Сумарно горить півтора мільйона гектарів лісу. Пожежі в Росії тривають кілька тижнів, загоряння гасять майже вісім із половиною тисяч вогнеборців.
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Туреччина, Туніс, Греція, Італія, а тепер Іспанія. Ще одна країна, яку люблять відвідувати влітку туристи, потерпає від лісових пожеж. Горять провінції Валенсія, Авіла, а також автономне королівство Кастилія та Леон
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