Во время отдыха на курорте в Турции умер бывший руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Ему было 58 лет. Об этом сообщает Днепровский университет внутренних дел, где генерал в последние годы занимал должность проректора.

Смерть Глуховери также подтвердил Вячеслав Аброськин - ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый замглавы Нацполиции Украины - руководитель криминальной полиции.

Причиной смерти генерала полиции стала тромбоэмболия (оторвавшийся тромб), сообщает Telegram-канал "Днепр областной". Подробностей об обстоятельствах смерти Глуховери не приводится. У него остались жена и трое детей: два сына и дочь.

С 1998 по 2003 год Виталий Глуховеря был руководителем Днепропетровского областного управления милиции. В 2014 году возглавил Днепропетровское городское управление милиции.

С 2015 по 2017 годы Глуховеря был ректором Днепропетровского университета МВД. А после его снова назначили начальником областного управления полиции. Должности он лишился в 2018 году после громкого скандала.

Патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, которым управлял водитель генерала. После того как водитель позвонил своему начальнику, ему на выручку прибыли сотрудники КОРДа, которые задержали полицейских. Когда об этом стало известно общественности, Глуховеря был вынужден подать в отставку.

Напомним, что на днях при подозрительных обстоятельствах погиб Константин Павлов, мэр Кривого Рога - города в Днепропетровской области.