В Нигере во время полевых работ убили 37 человек [ Редактировать ]
В Нигере (Западная Африка) во время полевых работ боевики убили 37 человек. С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек, сообщает AFP.
В западноафриканском Нигере, в поселке Дарей-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Отмечается, что среди убитых - 4 женщины и 13 детей.
С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.
Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.
Ранее сообщалось, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана. В тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных, она стала известной из-за пыток и смертной казни.
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