Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі

США планують продовжити масковий режим у пасажирському транспорті, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі.

За їхніми даними, найбільші американські компанії вже про це поінформували. Натепер маски у США обов'язкові для всіх видів громадського транспорту, зокрема і таксі. А також для аеропортів, вокзалів та станцій метро.