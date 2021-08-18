США продовжать масковий режим у пасажирському транспорті [ Редактировать ]
США планують продовжити масковий режим у пасажирському транспорті, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі.
За їхніми даними, найбільші американські компанії вже про це поінформували. Натепер маски у США обов'язкові для всіх видів громадського транспорту, зокрема і таксі. А також для аеропортів, вокзалів та станцій метро.
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