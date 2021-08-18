"Демократической системы не будет": талибы будут жить по законам шариата [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата. Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан" Вахидулла Хашими.
Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата.
Спикер "Талибана" заявил, что верховным лидером Афганистана после полной смены власти будет предводитель движения Хайбатулла Ахундзада.
Как сообщали "Подробности", 17 августа на первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане талибы пообещали соблюдать права женщин в рамках шариата, прекратить выращивать опиумный мак и объявить всеобщую амнистию. Вместе с тем они настаивают, чтобы до 11 сентября 2021 года американская армия покинула территорию страны.
Сейчас в Афганистане находятся шесть тысяч американских военных. Они контролируют территорию аэропорта Кабула и обеспечивают эвакуацию граждан США и других стран.
Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.
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