Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата. Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан" Вахидулла Хашими.

Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата.

Спикер "Талибана" заявил, что верховным лидером Афганистана после полной смены власти будет предводитель движения Хайбатулла Ахундзада.

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Как сообщали "Подробности", 17 августа на первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане талибы пообещали соблюдать права женщин в рамках шариата, прекратить выращивать опиумный мак и объявить всеобщую амнистию. Вместе с тем они настаивают, чтобы до 11 сентября 2021 года американская армия покинула территорию страны.

Сейчас в Афганистане находятся шесть тысяч американских военных. Они контролируют территорию аэропорта Кабула и обеспечивают эвакуацию граждан США и других стран.

Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.