В Афганистане талибы открыли огонь по митингующим (видео) [ Редактировать ]
В провинции Нангархар (Афганистан) представители "Талибана" открыли огонь по людям, которые вышли на акцию поддержки национального флага. Об этом сообщает Asvaka.
Отмечается, что уже есть убитые и раненые, но их точное количество неизвестно.
#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag 🇦🇫, Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021
Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках, они проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять. После этого демонстранты начали убегать.
СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты.
Ранее сообщалось, что Евросоюз признал победу "Талибана", но отказался признавать его власть. Также мі писали о том, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.
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