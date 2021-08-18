В провинции Нангархар (Афганистан) представители "Талибана" открыли огонь по людям, которые вышли на акцию поддержки национального флага. Об этом сообщает Asvaka.

Отмечается, что уже есть убитые и раненые, но их точное количество неизвестно.

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag 🇦🇫, Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках, они проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять. После этого демонстранты начали убегать.

СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз признал победу "Талибана", но отказался признавать его власть. Также мі писали о том, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.