Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой - у нее родился сын. Об этом сама ведущая сообщила на своей страничке в Instagram.

Она опубликовала трогательное фото, на котором видна ручка малыша.

"Привет, наш новый Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята", - написала Осадчая.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая поразила ногами в мини-шортах. Также мы писали о том, что Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой.

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