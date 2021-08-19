Катя Осадчая в третий раз стала мамой [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой - у нее родился сын. Об этом сама ведущая сообщила на своей страничке в Instagram.
Она опубликовала трогательное фото, на котором видна ручка малыша.
"Привет, наш новый Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята", - написала Осадчая.
Ранее сообщалось, что Катя Осадчая поразила ногами в мини-шортах. Также мы писали о том, что Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
О пополнении в семье артистка сообщила в Instagram
У актрисы и ее мужа - комика Колина Жоста родился первый общий ребенок
Слухи о том, что актриса беременна во второй раз, появились в июле 2021 года
прибывшие на место трагедии спасатели нашли тела через день
Карьера и личная жизнь певицы были под контролем законных опекунов с 2008 года