На Закарпатье девушка покончила из-за несчастной любви [ Редактировать ]
В городе Мукачево на Закарпатье 19-летняя девушка совершила суицид - она спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте.
По данным СМИ, погибшая - жительница Мукачево Анастасия. Она работала мастером маникюра. За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.
Известно, что девушка оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в соцсети Instagram - стихотворение о несчастной любви.
Знакомые девушки говорят, что она всегда была в хорошем настроении, и не понимают, как Анастасия могла решиться на суицид.
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