В Херсонской области отдыхающих из Львова - папу и сына унесло на матрасе в море. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В четверг, 19 августа, спасатели получили сообщение от полиции, что на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли двое львовян - 41-летний мужчина и его 7-летний сын.

25 спасателей на пяти лодках, в том числе водолазы, сразу же приступили к поиску пропавших. Тело ребенка в скором времени нашли у берега в воде. Поиски отца продолжаются.

Как сообщали "Подробности", 10 августа в Одесской области 4-летний маленький мальчик утонул в море, пока его мама на минуту отвлеклась. Трагедия произошла на 53-м километре Песчаной косы Черного моря.