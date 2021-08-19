В среду, 18 августа, в Житомирской области произошел пожар на котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в селе Великая Цвиля Новоград-Волынского район. Женщина услышала треск шифера, выглянула на улицу и увидела как горит сеновал.

Пожарные прибыли на вызову, когда сарай, где хранилось сено, был полностью охвачен огнем. Хозяева кричали, что не могут найти своего шестилетнего сына и боялись, что он мог находиться внутри сарая.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело мальчика, он был мертв. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка с огнем. Скорее всего, он играл со спичками и случайно поджег сеновал.

Ранее сообщалось, что под Николаевом госпитализировали пожилую женщину. Она занималась тем, что жгла мусор, однако сильный порыв ветра внезапно перекинул огонь на траву. Как результат, вредная старушка получила сильные ожоги, ее состояние оценивается как тяжелое.