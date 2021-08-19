Путин созвонился с Макроном: что обсуждали политики [ Редактировать ]
В четверг, 19 августа, президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор. О чем говорили лидеры страны пишет ТАСС.
Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане, а также на востоке Украины.
Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач.
Также оба президента выразили "готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".
Кроме того, политики обговорили напряженную ситуацию на Донбассе. Путин в разговоре с Макроном пожаловался на то, что Киев якобы "тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".
Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.
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