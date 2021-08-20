Заражена паразитами риба з'явилася на березі Дніпра неподалік села Благодатного, на Черкащині. Чому хворіє та чи загрожує це людям? - дізнавалася наша знімальна група.

Анатолій з онукою вийшов порибалити на Дніпро. Спіймали кілька дрібних рибин. Та головне, каже чоловік, що вони хворі, річкові лящі останнім часом просто лякають кількістю паразитів всередині.

Анатолій Коломієць, рибалка:

Раніше бувало: та, шо зверху плавала, салітьор її даве і через то вона випливає наверх. Її їсти не можна, така риба вона взагалі треба просто якщо піймав, то викинути.

Жителі Черкас кілька днів тому викладали у соцмережі фото та відео мертвої чи напівживої риби, що плаває на поверхні і не може зануритися на глибину. Усі ці кадри зафільмували неподалік села Благодатне. Сморід та залишки риби є тут досі.

Коли екологи приїхали сюди вперше, побачене їх шокувало.

Олександр Позняков, начальник Черкаського управління Держекоінспекції:

Поверхнево була наявна риба, яка вела себе нестандартно, пересувалась поверх води, не могла зануритись і ми зрозуміли, що в цій ситуації відбувається процес коли весь берег був встелений рибою, необхідно було вживати якісь заходи.

Фахівці одразу відібрали проби води, виміряли в ній рівень кисню та температуру. Усі показники не перевищували норму. Та от Держпродспоживслужба визнала проблему: вся мертва риба заражена паразитами. І сталося це через найпопулярнішу їжу - річкового ляща, у якому і було повно личинок паразитів.

Альона Бойко, начальник ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області:

Першопричина цього захворювання надмірний розвиток ракоподібних рачків, які є первинним кормом риби. Фактично це якщо дезінфікувати і вбивати збудника, то ми фактично вб'ємо всю акваторію, це недоцільно і не реально.

Та найгірше - якщо вчасно не утилізувати мертву рибу, її їстимуть птахи і теж заразяться. А відтак наступного року мор лускатої може буде ще більшим. Тож людей просять повідомляти про подібні випадки і не споживати рибу з місцевих водойм.