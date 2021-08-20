Руководство корпорации Apple приняло решение продлить режим удаленной работы для своих сотрудников вплоть до января 2022 года в связи с продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В случае возвращения в офисы, работники Apple получат специальное корпоративное письмо за месяц до выхода. При этом после начала работы в офисах компании сотрудников ждет гибкий график - в понедельник, вторник и четверг им нужно будет посещать рабочее помещение, а в среду и пятницу будут действовать из дома.

Отмечается, что в настоящее время корпорация Apple не будет закрывать свои офисы и магазины, однако всех сотрудников призвали иммунизироваться от COVID-19.

Читайте также, Марк Гурман, журналист из Bloomberg, сообщил изданию Phone Arena, что в Apple началась массовая утечка кадров. Люди "убегают" из трех отделов: Health, iCloud и AI, точное число людей, покинувших компанию за очень короткий период, не сообщается.

Кроме того, корпорация Apple собирается увеличит производство своих смартфонов iPhone на 20% в связи с активным спросом из-за вакцинации от коронавируса по всему миру. Компания приняла решение попросить своих поставщиков произвести 90 миллионов единиц устройств нового поколения.

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