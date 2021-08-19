Apple – одно из самых привлекательных мест для работы в ИТ-сфере. Однако, последние новости говорят, что не все радужно в компании Тима Кука.

Марк Гурман, журналист из Bloomberg, сообщил изданию Phone Arena, что в Apple началась массовая утечка кадров. Люди "убегают" из трех отделов: Health, iCloud и AI.

Точное число людей, покинувших компанию за очень короткий период, не сообщается. Но отмечается нездоровая тенденция – увольнений зафиксировано больше, чем обычно.

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Поговаривают, что причиной массового оттока кадров стал уход двух руководителей: Руслана Мешенберга, отвечавшего за развитие iCloud, и Эмили Фокс (Emily Fox), руководитель отдела исследований искусственного интеллекта в области здравоохранения.

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:



“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm — Josh Lipton (@CNBCJosh) July 28, 2021

Руслан Мешенберг начал работать в Apple с января 2020 года, а покинул компанию в мае 2021 года, проработав год и пять месяцев в компании. Сейчас он занимает пост вице-президента в Google по проектированию основных сайтов.

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Однозначной причины массового увольнения нет, но существует три теории.

Первая: Apple удалось нанять огромное количество инженеров, и сотрудникам стало "тесно", они мешают друг другу и от этого не справляются с работой.

Вторая: сотрудники недовольны возвращением в свои офисы после локдауна, привыкшие работать из дома.

Третья теория гласит, что в компании "отсутствует оптимизм" в отношении продуктов и услуг, которые они разрабатывают.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 13 расстался с портом для зарядки. Также этим летом Apple открыла официальное представительство в Украине.