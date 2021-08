Apple – одно из самых привлекательных мест для работы в ИТ-сфере. Однако, последние новости говорят, что не все радужно в компании Тима Кука.

Марк Гурман, журналист из Bloomberg, сообщил изданию Phone Arena, что в Apple началась массовая утечка кадров. Люди "убегают" из трех отделов: Health, iCloud и AI.

Точное число людей, покинувших компанию за очень короткий период, не сообщается. Но отмечается нездоровая тенденция – увольнений зафиксировано больше, чем обычно.

Поговаривают, что причиной массового оттока кадров стал уход двух руководителей: Руслана Мешенберга, отвечавшего за развитие iCloud, и Эмили Фокс (Emily Fox), руководитель отдела исследований искусственного интеллекта в области здравоохранения.

