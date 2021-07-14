Корпорация Apple собирается увеличит производство своих смартфонов iPhone на 20% в связи с активным спросом из-за вакцинации от коронавируса по всему миру. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Компания приняла решение попросить своих поставщиков произвести 90 миллионов единиц устройств нового поколения. Удар, нанесенный американскими санкциями бизнесу китайской Huawei, также может значительно увеличить продажи.

Отмечается, что iPhone нового поколения будет поддерживать сети 5G. Пользователей ожидает обновленные процессора, камеры и дисплея. Известно, что анонс новых смартфонов D16, D17, D63 и D64 официально ожидается в сентябре 2021 года.

Читайте также, компания Apple представила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор с магнитным креплением MagSafe для всех версий iPhone 12. MagSafe Battery Pack выполнен в белом цвете, с помощью магнитов он крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки.

Кроме того, не успела Apple анонсировать iPhone 13, как известный аналитик Минг-Чи Куо уже делится подробностями относительно iPhone 14. Такой маневр может быть продиктован желанием компании увеличить продажи своих устройств.

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