Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) договорилось с Ассоциацией игроков (NHLPA) о старте нового сезона 13 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте лиги.

За соглашение еще должен проголосовать совет управляющих лиги и NHLPA.

Каждая команда в регулярном чемпионате США проведет по 56 матчей вместо традиционных 82. Команды сыграют в дивизионах, состав которых перетасуют. В частности, появится канадский дивизион, в который войдут 7 клубов, базирующихся в Канаде.

The NHL and NHL Players' Association have reached a tentative agreement to play a 56-game regular season starting Jan. 13, 2021.https://t.co/ZSodrZHs65 — NHL.com (@NHLdotcom) December 19, 2020

НХЛ и профсоюз также приняли новые протоколы безопасности в условиях пандемии коронавируса. Они учитывают распоряжения органов власти разного уровня, в том числе ограничения на пересечение границы между США и Канадой, а также на проведения массовых и спортивных мероприятий в городах, где играют команды.

Ранее телеканал TSN сообщил, что тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 3 января. Составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. 4-6 хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ сезона 2019/2020, остановленный 12 марта из-за пандемии COVID-19, доигрывали в "пузырях", организованных в канадских городах Торонто и Эдмонтоне.

Как сообщали "Подробности", обладателем Кубка Стэнли стал клуб "Тампа-Бей Лайтнинг". В финальной серии "Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 4-2. До этого "Тампа" выигрывала Кубок Стэнли только в 2004 году, а в прошлом сезоне вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.