Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) договорилось с Ассоциацией игроков (NHLPA) о старте нового сезона 13 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте лиги.

За соглашение еще должен проголосовать совет управляющих лиги и NHLPA.

Каждая команда в регулярном чемпионате США проведет по 56 матчей вместо традиционных 82. Команды сыграют в дивизионах, состав которых перетасуют. В частности, появится канадский дивизион, в который войдут 7 клубов, базирующихся в Канаде.

The NHL and NHL Players' Association have reached a tentative agreement to play a 56-game regular season starting Jan. 13, 2021.https://t.co/ZSodrZHs65