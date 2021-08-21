В субботу, 21 августа, в Закарпатской области, в городе Хуст, прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадали два человека: работник автозаправочной станции и один из посетителей. Оба пострадавших получили термические ожоги и после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили для амбулаторного лечения.

Как оказалось, на АЗС проводились монтажные работы с использованием электросварочного аппарата. Вероятно взрыв был спровоцирован искрой и испарениями большой концентрации горюче-смазочных материалов.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, предварительная правовая квалификация события ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

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