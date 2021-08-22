Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Как сообщали "Подробности", военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел 21 августа из аэропорта Кабула с эвакуированными людьми на борту.
Военный Ил-76МД приземлился на аэродроме Исламабад (Пакистан). "Количество эвакуированных граждан и возвращении в Украину уточняется", - сообщал Генштаб ВСУ.
В Главном управлении разведки Минобороны позднее опубликовали эти фотографии и сообщили, что из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других стран. Из Исламабада воздушное судно направилось в Украину.
В том числе Афганистан покинули и 12 граждан Украины, бывших военнослужащих, которые находились там как частные лица по контракту с компанией, являющейся субконтрактором ООН.
После смены власти наши контрактники оказались заблокированы талибами на военной базу возле Кабула.
Около 150 граждан Украины заявили, что нуждаются в эвакуации из Афганистана. Их списки формируют наши посольства в Таджикистане и Пакистане.
16 августа Украина вывезла из страны 79 человек: 8 украинцев и 71 иностранца - граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
В аэропорту Кабула находится второй пассажирский самолет из Украины, готовый ко взлету с миссией эвакуации.
Подходы к столичному аэропорту перекрыли тысячи афганцев, которые желают покинуть страну. И американские военные, и талибы были вынуждены открывать огонь, чтобы сдержать толпу.
Как сообщали "Подробности", в Госдепе США сообщили, что Украина наряду с другими странами готова приютить у себя афганских беженцев, которые сотрудничали с армией США и теперь боятся расправы. Сколько человек готова принять наша страна не сообщается.
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