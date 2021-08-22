В столичном аэропорту "Борисполь" приземлился военный самолет, на котором находился 31 гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, всего на борту воздушного судна находились 83 эвакуированных из Афганистана, где в настоящее время продолжается обострение ситуации с безопасностью.

Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация с безопасностью. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуировали 83 человека, в том числе 31 украинца.

Отмечается, что в самолете на родину вернулись также 12 украинских военнослужащих. К тому же в страну впустили иностранных журналистов, в частности The Wall Street Joyrnal и "Радио Свобода" и общественных деятелей, которые просили о помощи.

Читайте также, ряд стран, в томи числе и Украина, предложили принять у себя беженцев из Афганистана, которых относят к группе риска. В Госдепе сообщили, что за последние 24 часа американские военные эвакуировали из Кабула 5700 человек.

Кроме того, в аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один вылетел в Афганистан, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками.

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