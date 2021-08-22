На территории Украины за сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 66 173 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, одну дозу препарата получили 24 348 человек, а полностью иммунизировались второй дозой препарата 41 825 человек. Известно, что с начала кампании по вакцинации в стране прививки получили 5 032 722 человека, при этом одну дозу вакцины получили 5 057 068 человек, а завершил иммунизацию и получили укол двумя дозами - 3 108 251 украинец.

Отмечается, что в течение 24 часов для вакцинации граждан привлекли 486 мобильных бригад, 1597 пунктов вакцинации, а также 368 центров вакцинации. Согласно данным Минздрава, за весь период кампании по вакцинации в Украине сделали 8 165 319 прививок.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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