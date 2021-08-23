А в Одесі відбулася генеральна репетиція Військово-морського параду. Там також задіяли авіацію. Пара винищувачів Су-27 синхронно виконала фігури вищого пілотажу. А з двох вертольотів висадили десантників просто в море.

У репетиції, окрім українських кораблів, брали участь італійський есмінець та болгарський фрегат. Під час параду до них долучиться ще кілька кораблів.