Вблизи Афин снова вспыхнули пожары [ Редактировать ]
В понедельник, 23 августа, к западу от Афин вспыхнули два новых лесных пожара. Местных жителей начали эвакуировать. Об этом сообщает Shepp News.
Известно, что огонь возник в селах Вилия и Профити-Илиас, находящихся примерно в 50 км от столицы Греции. Местные власти приказали эвакуировать оттуда людей из-за того, что огонь быстро распространяется в результате ветра.
Отмечено, что некоторые местные жители поливали из шлангов свои дома, чтобы спасти их от огня.
Кроме этого указано, что правоохранители уже перекрыли движение на ближайшем шоссе Элефсина-Тивон вблизи Вилии.
Пожарные сообщают, что для ликвидации огня было привлечено 85 спасателей, 13 вертолетов и 8 самолетов.
О причинах возгорания пока не сообщают.
Читайте также, на территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны, в настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.
Кроме того, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, Огонь добрался до туристических регионов - пылает недалеко от города Трогир, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников.
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