В Греции арестовали двух подозреваемых в поджоге лесов [ Редактировать ]
В Греции причинами некоторых лесных пожаров называют поджоги. Так, полиция арестовала двух подозреваемых в организации поджогов в лесах вблизи Афин. Об этом сообщает Ekathimerini.
Первым арестованным был 54-летний греческий мужчина, который, предположительно, использовал зажигалку, чтобы поджечь бумаги и сухую растительность в кустарнике на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Мужчина покинул место происшествия пешком и был задержан проезжавшим мимо полицейским патрулем.
Во втором случае, речь идет о 29-летней иностранке, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в том, что она подожгла сухие листья на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция потушила пламя и арестовала женщину.
Читайте также, на территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны, в настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.
Кроме того, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников.
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