В Греции причинами некоторых лесных пожаров называют поджоги. Так, полиция арестовала двух подозреваемых в организации поджогов в лесах вблизи Афин. Об этом сообщает Ekathimerini.

Первым арестованным был 54-летний греческий мужчина, который, предположительно, использовал зажигалку, чтобы поджечь бумаги и сухую растительность в кустарнике на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Мужчина покинул место происшествия пешком и был задержан проезжавшим мимо полицейским патрулем.

Во втором случае, речь идет о 29-летней иностранке, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в том, что она подожгла сухие листья на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция потушила пламя и арестовала женщину.

Читайте также, на территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны, в настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.

Кроме того, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.