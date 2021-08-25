В День независимости Украины, 24 августа, на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

Боец погиб в зоне ответственности Оперативного командования "Восток". Обстоятельства его гибели пока не известны. Еще два бойца получили ранения и были госпитализированы. Состояние здоровья одного защитника оценивается как тяжелое, второго - удовлетворительное.

В штабе сообщили, что за прошедшие сутки, 24 августа, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Новомихайловки и Причепиловки боевики обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.

В Луганской и Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, что 11 августа артиллерийскими снарядами калибра 122 мм боевики накрыли населенные пункты Новоселовка Вторая, Тарамчук, Славное, Сладкое и Новомихайловка. Осколки повредили несколько частных домов и смертельно ранили местного жителя 1935 года рождения.