Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы - Британия [ Редактировать ]
Теракт в аэропорту Кабула (Афганистан), из-за угрозы которого приостановлена эвакуация, может произойти в ближайшие часы. Также есть угроза атаки на центры, в которых проводится оценка беженцев перед эвакуацией.
По словам замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, "мрачная реальность" состоит в том, что разведка все более уверена в том, что нападение может произойти в аэропорту Кабула или центрах, используемых для оценки беженцев.
В то де время он утвердительно ответил на вопрос, может ли теракт в аэропорту Кабула произойти в ближайшие часы.
"В результате этого (угрозы теракта, - ред.) мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций", - отметил Хиппи.
Ранее генсек НАТО заявил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула.
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