Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью. Он отметил, что операция по эвакуации людей из Афганистана - одна из самых масштабных в истории.

По его словам, после завершения военной кампании альянс продолжит вывозить людей коммерческими рейсами и потребует от "Талибана" открыть пограничные пункты на земле.

Наиболее сложная часть эвакуации - дорога до аэропорта афганской столицы, это связано с тем, что талибы контролируют всю территорию страны, добавил Столтенберг.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако, если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО сделали важное заявление по Украине.