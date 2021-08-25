І ще 90 українців чекають на евакуацію з Афганістану. Із певних об'єктивних причин їх досі не вдалося вивезти. Насамперед через складність дістатися кабульського аеропорту. До того ж таліби назвали крайній термін для евакуації до 31 серпня.

Чи припиняться за тиждень рятувальні польоти з Кабула? І що станеться з людьми, яких не встигнуть вивезти? Тетяна Логунова розкаже.

Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей і вдень, і вночі чекають біля аеропорту Кабула. Не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів. Часу на евакуацію залишається дедалі менше. Дедлайн - 31 серпня, коли Сполучені Штати планують повністю завершити виведення своїх військових з Афганістану. Тоді охороняти аеропорт і забезпечувати його роботу - буде просто нікому.

Європейські країни обіцяють вивозити людей, допоки це буде можливо. Та водночас вже готуються до згортання евакуаційних польотів. У Німеччині, наприклад, планують припинити їх уже цієї п'ятниці чи суботи. Наразі в Афганістані залишаються ще триста німців та кілька тисяч афганців, які співпрацювали з німецькими військовими та організаціями.

Офіційно дати припинення евакуації з Афганістану уряд поки що не підтвердив. Проте сьогодні до Кабула спорядили відразу 5 військових літаків, що опосередковано вказує на поспіх. А канцлерка Ангела Меркель пообіцяла - Німеччина не залишить афганців у біді і після 31 серпня.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Завершення евакуаційних операцій найближчими днями не означає припинення зусиль щодо захисту афганських помічників. Ми допомагатимемо людям, які опинилися у скрутному становищі після захоплення влади "Талібаном".

До припинення рятівних польотів готуються і французи. Дипломати натякають - це може статися вже завтра.

Клеман Бон, державний секретар у справах Європи при МЗС Франції:

На жаль, це дуже ймовірно. Сполучені Штати підтвердили, що 31 серпня залишать Афганістан. Вони контролюють ситуацію в аеропорту, тому з міркувань безпеки ми не можемо залишатися там довше. Ми готуємося завершити операцію цього тижня.

А от британці планують літати до Кабула до останньої хвилини. Тобто до 31 серпня.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми використовуватимемо кожен день і годину, які залишилися, щоб забрати звідти наших громадян, афганців, які на нас працювали, а також науковців, журналістів та людей, які захищали права жінок.

Що станеться з тими, кого не встигнуть вивезти, велике питання. Представники "Талібану" вже заявили: після 31 серпня вони не дозволять жодних евакуаційних рейсів. І закликали західні країни евакуювати лише власних громадян. А не афганських фахівців, які потрібні для розбудови країни.