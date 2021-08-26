Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, который принадлежит Европейскому космическому агентству (ESA), снял масштабный оползень. произошедший на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

5-километровый сдвиг грунта произошел у края кратера, ширина которого составляет 35 километров. В настоящее время точная дата произошедшего оползня остается неизвестной, однако она будет вскоре установлена. Известно, что на Красной планете, как и на Земле, стихийное бедствие может быть разных форм.

Отмечается, что фотография была сделана аппаратом несколько недель назад, однако Европейское космическое агенство опубликовало ее только сейчас. Оползень произошел в районе Аэолис.

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Кроме того, марсоход NASA Curiosity прислал на Землю фотоснимки странного скального образования с необычной текстурой в форме арки, которая оказалась довольно прочной, так как сопротивляется силам ветра и эрозии на красной планете. Изображения Марса показывают распространенность небольших неровностей и комков.

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