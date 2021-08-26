"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов UEFA. Жеребьевка прошла в турецком Стамбуле.
Клубный рейтинг позволил "горнякам" жеребиться из третьей корзины. В первой были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг.
"Шахтер" попал в группу D:
- "Интер" (Италия);
- "Реал" (Испания);
- "Шахтер" (Украина);
- "Шериф" (Молдова).
Киевское "Динамо" жеребилось из последней, четвертой корзины. Клубный рейтинг не позволил команде Мирчи Луческу подняться хотя бы в третью корзину, где был донецкий "Шахтер". "Динамо" попало в групповой этап Лиги чемпионов в статусе чемпиона Украины.
"Динамо" попало в группу Е:
- "Бавария" (Германия);
- "Барселона" (Испания);
- "Бенфика" (Португалия);
- "Динамо" (Украина).
Согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.
Матчи группового этапа стартуют в середине сентября. Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:
- Тур 1: 14/15 сентября;
- Тур 2: 28/29 сентября;
- Тур 3: 19/20 октября;
- Тур 4: 2/3 ноября;
- Тур 5: 23/24 ноября;
- Тур 6: 7/8 декабря.
В 1/8 финала выйдут лучшие две команды из каждой группы. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.
Напомним, что "Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский "Генк", а затем французский "Монако".
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