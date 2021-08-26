Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов UEFA. Жеребьевка прошла в турецком Стамбуле.

Клубный рейтинг позволил "горнякам" жеребиться из третьей корзины. В первой были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг.

"Шахтер" попал в группу D:

"Интер" (Италия);

"Реал" (Испания);

"Шахтер" (Украина);

"Шериф" (Молдова).

Киевское "Динамо" жеребилось из последней, четвертой корзины. Клубный рейтинг не позволил команде Мирчи Луческу подняться хотя бы в третью корзину, где был донецкий "Шахтер". "Динамо" попало в групповой этап Лиги чемпионов в статусе чемпиона Украины.

"Динамо" попало в группу Е:

"Бавария" (Германия);

"Барселона" (Испания);

"Бенфика" (Португалия);

"Динамо" (Украина).

Согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

Матчи группового этапа стартуют в середине сентября. Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:

Тур 1: 14/15 сентября;

Тур 2: 28/29 сентября;

Тур 3: 19/20 октября;

Тур 4: 2/3 ноября;

Тур 5: 23/24 ноября;

Тур 6: 7/8 декабря.

В 1/8 финала выйдут лучшие две команды из каждой группы. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Напомним, что "Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский "Генк", а затем французский "Монако".