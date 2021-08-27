В городе Торецк, который находится в Донецкой области двое подростков убили и сожгли в доме тела двух жертв. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, юноши 16 и 18 лет сначала напали на 44-летнего бездомного, избили его до смерти, после чего затащили в заброшенное здание и забросали тело камнями. На свою беду рядом проходил 52-летний мужчина, который также был пойман преступниками и жестоко убит.

Свидетелем избиения стал 52-летний прохожий, который сделал молодым людям замечание. Опасаясь быть разоблаченными, злоумышленники убили и его, забросали шифером и скрылись. Через два дня подозреваемые вернулись на место преступления и подожгли дом, где находились тела их жертв.

Отмечается, что правоохранители сделали вывод. что преступление выглядело, как обычный пожар, однако на месте преступления были найдены улики, которые указывают на насильственную смерть погибших. Известно, что за двойное убийство злоумышленникам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Кроме того, в Киеве поймали избивших пожилого мужчину подростков. Видео инцидента появилось в сети, а в столичной полиции отреагировали на случившееся и рассказали детали инцидента, двое детей из троих задержанных уже имели проблемы с законом.

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