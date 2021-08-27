Очікувано: реакція світу на теракти в Кабулі - жорстка. Знайти і покарати винуватих закликає навіть ООН. Та найрізкіші заяви лунають із Вашингтона. Бо зараз усіх найбільше непокоїть - якою саме буде реакція Америки?

Чи завдадуть удару по терористах? І чи не стане це початком нової воєнної кампанії Штатів в Афганістані? Адже вчорашню атаку в Кабулі назвали найсмертоноснішою для американських армійців з 2011-го року. Про все це, а також - про те, що сказав Байден - Дмитро Анопченко розкаже.

Усі чекали, як відреагує Білий дім? Що скаже Байден? Адже відповідь Штатів могла би бути і військовою. І якби у Вашингтоні наказали завдати ударів, це весь план виведення військ могло б зірвати… Президент Байден, вийшовши до преси, повідомив: американська розвідка вважає, що теракт у столиці Афганістану організували бойовики "ІДІЛу".

Джо Байден, президент США:

Організаторів цієї атаки, а також усіх, хто бажає Америці зла, ми не пробачимо. Ми цього не забудемо! Ми полюватимемо на вас і змусимо заплатити!

Водночас Байден особливо наголошує: це все зробили вороги "Талібану", а тому й плани змінювати не хоче. І до 31 серпня так само прагне вивести американські війська з Афганістану.

Джо Байден, президент США:

Нас не залякають терористи! Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Ми продовжимо евакуацію.

Неформально в американських "коридорах влади" кажуть, що військові запропонували президентові кілька варіантів реагування - зокрема і жорсткий сценарій, але для Байдена важливо в останню хвилину не зірвати весь план. У Вашингтоні думають, що організатори теракту саме на це і розраховували.

Більше того, військові переконані, що атаки та вибухи продовжаться.

Кеннет МакКензі, командувач центрального командування Збройних сил США:

Ми думаємо, що це ще не останні атаки, напади триватимуть і далі, тому ми робимо все можливе, щоб приготуватися до цього.

В ООН заявляють, що Радбез має терміново обговорити ситуацію в Афганістані. Генсек організації назвав її "безладом" і хоче, щоб провідні країни світу домовились про конкретні кроки - як унеможливити нові теракти і загострення ситуації в країні після виведення американських військ. Заяви про необхідність терміново узгодити нову стратегію лунають і з європейських столиць.

Білий дім закликає і союзників, і країну об'єднатися в боротьбі із тероризмом замість внутрішніх чвар. І це відповідь на критику та заклики, які вже лунають з Конгресу.

Сенатори-республіканці почали закликати до відставки або навіть імпічменту Байдена - за особисті помилки в організації виведення американських військ. Доєднався і Дональд Трамп - каже, "весь план, який ще за нього розробляли, Байден спотворив" - адже треба було спочатку евакуювати всіх цивільних, а вже потім забирати війська.

Дмитро Анопченко, кореспондент: