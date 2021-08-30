У Брюсселі провели благодійний бенкет до Дня Незалежності України [ Редактировать ]
Влаштували свято, щоб допомогти тим, хто потерпає від війни. Українці в Брюсселі організували благодійний бенкет на кілька сотень людей. Як і для кого збирали кошти - розкаже Олена Абрамович.
Музики, співи, танці, смаколики й українська кухня.
Цей бенкет на кілька сотень осіб організували силами усього десяти жінок - "Об'єднання українок Бельгії". Вони тиждень трудились на кухні, готуючись до свята.
Наталія Осташ голова "Об'єднання українок Бельгії":
Вареників було більш як 500. 80 ковбасок, 60 шматочків сала, 30 багет - ну багато-багато, і не вистачає - апетити добрі.
Гості свята - українці з діаспори та ті, хто переїхав сюди тимчасово чи нещодавно. Більшість - у вишиванках, бо зібралися усі, щоб відсвяткувати 30-річчя Незалежності України.
Юлія Зелвенська та Стефан Дога, мешканці Брюсселя:
-Я отримав цю вишиванку від своєї тещі. - А моя - це моєї прабабусі, їй майже 100 років і для мене велика честь одягати її, коли ми маємо таке свято.
Поряд традиційно продається крам, привезений з України, - кераміка, рушники.
З міста Коломиї, в селі Воскресінці, є така родина Костюків, вже третє покоління займається тканими виробами. Це все ручна робота.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Є тут і легендарний бельгійський комікс "Тен-Тен". Його найперше видання було саме про Голодомор в Україні. Називалось воно "Тен-Тен у Країні совєтів" І його переклали на українську мову.
Кошти, зібрані із продажу сувенірів та їжі, організатори традиційно передадуть на благодійність. Цього року обрали проект "SOS - дитячі містечка України". Щоб допомогти дітям, які постраждали від війни на Донбасі.
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Влаштували свято, щоб допомогти тим, хто потерпає від війни. Українці в Брюсселі організували благодійний бенкет на кілька сотень людей.
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