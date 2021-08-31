Каникулы в школах: опубликован график в новом учебном году [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Новый учебный год, который в обычном очном режиме начнется в среду, 1 сентября 2021 года, должен длиться не менее 175 учебных дней и закончится не позднее 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.
В Минобразования допускают, что в условиях пандемии обучение при необходимости может вестись с использованием технологий дистанционного обучения. И обозначили такие сроки каникул для школьников:
- осенние - с 25 по 31 октября 2021 года;
- зимние - с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;
- весенние - с 28 марта до 3 апреля 2022 года;
- летние - с 1 июня до 31 августа 2022 года.
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