Школьники уйдут на каникулы уже 25 октября 2021 года Источник: РИА Новости

Новый учебный год, который в обычном очном режиме начнется в среду, 1 сентября 2021 года, должен длиться не менее 175 учебных дней и закончится не позднее 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.

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В Минобразования допускают, что в условиях пандемии обучение при необходимости может вестись с использованием технологий дистанционного обучения. И обозначили такие сроки каникул для школьников:

осенние - с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние - с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние - с 28 марта до 3 апреля 2022 года;

летние - с 1 июня до 31 августа 2022 года.

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