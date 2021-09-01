Щетник завоевала бронзу в пулевой стрельбе на Паралимпиаде [ Редактировать ]
Ирина Щетник завоевала бронзу в пулевой стрельбе на Паралимпиаде. Она с 227,5 очками заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.
В рамках восьмого дня Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) состоялся финал соревнований по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH1 - спортсмены, которые могут выдержать вес оружия).
Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела завоевать бронзовую награду. Победу одержала представительница Германии Наташа Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.
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Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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