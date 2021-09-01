Белый дом рассчитывает на то, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США позволит активизировать стратегическое партнерство. Вашингтон готовится выделить помощь и заявить о поддержке украинских реформ.

Об этом сообщалось на брифинге официальных представителей Белого дома.

Сообщается, что одним из ключевых результатов визита Зеленского и встречи с президентом США Джо Байденом будет закрепление повышенного статуса стратегического партнерства. В частности, стороны объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года.

Ожидается, что этой осенью пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкеном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой будет утверждена новая хартия между странами. В ней будут изложены параметры того, как Киев и Вашингтон будут сотрудничать в 21 веке.

Байден должен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. А Пентагон подпишет рамочную стратегию обороны, которая усилит сотрудничество по ряду вопросов - безопасность на Черном море, обмен разведданными и поддержка Киева перед лицом агрессии Москвы.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.