У Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США. Замість запланованих сорока п'яти хвилин, Зеленський і Байден говорили понад дві години. Довелося навіть терміново корегувати робочий графік американського президента і програму візиту українського.

Під час розмови йшлося про реформи в Україні, протидію впливу "Північного потоку - 2", російську агресію на Сході України та в Криму, енергетику і клімат. Говорили і про спільні оборонні проєкти, на які Білий дім, просто під візит, виділив додаткові 60 мільйонів доларів. Український президент по завершенні перемовин в Овальному кабінеті сказав, що не прагнув сподобатися. Хотів радше зрозуміти співрозмовника і водночас теж бути почутим.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не знаю, чи виникла хімія. Але те, що замість однієї години зустріч йшла дві години говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені у діалозі і зацікавлені в результаті цього діалогу. В цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері. Але в такому нормальному, чоловічому, чоловічій розмові.

Джо Байден, президент США: