США виділили Україні шістдесят мільйонів доларів безпекової допомоги [ Редактировать ]
У Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США. Замість запланованих сорока п'яти хвилин, Зеленський і Байден говорили понад дві години. Довелося навіть терміново корегувати робочий графік американського президента і програму візиту українського.
Під час розмови йшлося про реформи в Україні, протидію впливу "Північного потоку - 2", російську агресію на Сході України та в Криму, енергетику і клімат. Говорили і про спільні оборонні проєкти, на які Білий дім, просто під візит, виділив додаткові 60 мільйонів доларів. Український президент по завершенні перемовин в Овальному кабінеті сказав, що не прагнув сподобатися. Хотів радше зрозуміти співрозмовника і водночас теж бути почутим.
Володимир Зеленський, президент України:
Я не знаю, чи виникла хімія. Але те, що замість однієї години зустріч йшла дві години говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені у діалозі і зацікавлені в результаті цього діалогу. В цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері. Але в такому нормальному, чоловічому, чоловічій розмові.
Джо Байден, президент США:
Сполучені Штати залишаються твердо прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед російською агресією. Також ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України. Активізуємо Комісію зі стратегічного партнерства між нашими країнами. А ще - створюємо нову стратегічну структуру оборони і надаємо новий безпековий пакет допомоги на 60 мільйонів доларів.
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