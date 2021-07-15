В центре Днепра девушка переходила дорогу и провалилась под землю (видео) [ Редактировать ]
В центре Днепра девушка переходила дорогу - и вдруг провалилась под землю вместе с тротуарной плиткой, оказавшись по шею в воде.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новини Наразі".
Отмечается, что ранее на этом месте произошел аварийный прорыв трубы, но коммунальные службы не успели оградить место.
Ранее мы писали о том, что в центре Днепра в четырех местах провалился асфальт. Рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.
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