В центре Днепра девушка переходила дорогу - и вдруг провалилась под землю вместе с тротуарной плиткой, оказавшись по шею в воде.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новини Наразі".

Отмечается, что ранее на этом месте произошел аварийный прорыв трубы, но коммунальные службы не успели оградить место.

Ранее мы писали о том, что в центре Днепра в четырех местах провалился асфальт. Рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.

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