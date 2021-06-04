В центре Днепра, на улице Яворницкого, произошло ЧП. Там в четырех местах провалился асфальт и образовались большие ямы. Об этом пишет "Информатор Днепр".

На снимках видно, что рядом с проблемными участками дорожники установили специальные конструкции.

На фото также запечатлено, что рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.

Между тем, в мэрии Днепра пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.﻿

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