В центре Днепра в четырех местах провалился асфальт (фото) [ Редактировать ]
В центре Днепра, на улице Яворницкого, произошло ЧП. Там в четырех местах провалился асфальт и образовались большие ямы. Об этом пишет "Информатор Днепр".
На снимках видно, что рядом с проблемными участками дорожники установили специальные конструкции.
На фото также запечатлено, что рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.
Между тем, в мэрии Днепра пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.
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