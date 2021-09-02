Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает National Post.

Мы начнем предлагать вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет.

Такое решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью среди молодежи.

По последним данным, в Норвегии около 72% населения получило первую дозу вакцины от COVID-19, а 57% - прошли иммунизацию.

Читайте также, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз, предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.

Кроме того, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

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