В Норвегии от коронавируса начнут вакцинировать подростков [ Редактировать ]
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает National Post.
Мы начнем предлагать вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет.
Такое решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью среди молодежи.
По последним данным, в Норвегии около 72% населения получило первую дозу вакцины от COVID-19, а 57% - прошли иммунизацию.
Читайте также, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз, предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.
Кроме того, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
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