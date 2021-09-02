Министерство здравоохранения Таиланда разрешило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщает Britishian.

По данным МинздраваТаиланда, комбинация китайского препарата с AstraZeneca повышает защиту от коронавируса до того же уровня, что и две прививки только препаратом AstraZeneca.

Теперь Таиланд не будет давать две дозы вакцины CoronaVac, который производит компания Sinovac. Стоит отметить, что Таиланд является одним из производителей вакцины AstraZeneca.

По состоянию на сегодня в Таиланде полностью вакцинированы лишь 13% населения.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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