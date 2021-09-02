Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает National Post.

"Мы начнем предлагать вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет", - сказала она.

Указано, что соответствующее решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний на коронавирус среди молодежи.

По последним данным, в Норвегии около 72% населения получило первую дозу вакцины от COVID-19, а 57% - прошли иммунизацию.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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