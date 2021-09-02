На территории Италии до конца 2021 года планируют иммунизировать от коронавирусной инфекции 80% населения старше 12 лет. К тому же в стране планируют ввести расширение на использование "зеленого пропуска". Об этом сообщает издание The Guardian.

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что в приоритете у страны является безопасное возвращение школьников и студентов на места учебы. Расширение "полномочий" так называемого зеленого пропуска вызвало в Италии волну протестов.

Отмечается, что в настоящее время экономика страны продолжает возрастать быстрыми темпами, при этом сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы она продолжала расти уверенными и стабильными темпами.

Читайте также, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что в стране начнут вакцинировать от коронавируса подростков. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет. Такое решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью среди молодежи.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Сингапура рапортовали о 80% полной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В связи со столь высоким уровнем иммунизации в стране планируется очередное ослабление карантинных ограничений.

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