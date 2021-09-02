Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи.

А на фронті - знову неспокійно. Зранку український боєць зазнав осколкових поранень. Це сталося біля Золотого. Ще одного бійця - поранили напередодні. Ворог не припиняє обстрілів. Про те, що відбувається на Сході - матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка.

Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до "нульових" українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху - майже всюди у око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів. І ось такого накиданого "добра" тут хоч греблю гати.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше навіть не ступати. Бо ж вона або замінована, або там безліч нерозривів…

Будь уважний і обережний, дивись під ноги і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники. І справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора було, вчора вночі, кожну ніч вони застосовують підствольні гранатомети, стріляють із автоматів періодично стріляють з гранатометів…

У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тому що на лінії розмежування безпосередньо працюють літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, виконаннями мінських домовленостей. Тому, я так гадаю, що стріляти вони починають більш до темряви, щоб не бачили, що це вони…

Але й так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень, зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Скоріш за все, це були гармати калібром 122 міліметри і міномети калібром 120 міліметрів.