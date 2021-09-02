Війна на Сході: ворог не припиняє обстрілів [ Редактировать ]
А на фронті - знову неспокійно. Зранку український боєць зазнав осколкових поранень. Це сталося біля Золотого. Ще одного бійця - поранили напередодні. Ворог не припиняє обстрілів. Про те, що відбувається на Сході - матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка.
Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до "нульових" українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху - майже всюди у око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів. І ось такого накиданого "добра" тут хоч греблю гати.
Ігор Левенок, кореспондент:
Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше навіть не ступати. Бо ж вона або замінована, або там безліч нерозривів…
Будь уважний і обережний, дивись під ноги і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники. І справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях.
Денис, військовослужбовець Збройних сил України:
Вчора було, вчора вночі, кожну ніч вони застосовують підствольні гранатомети, стріляють із автоматів періодично стріляють з гранатометів…
У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тому що на лінії розмежування безпосередньо працюють літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, виконаннями мінських домовленостей. Тому, я так гадаю, що стріляти вони починають більш до темряви, щоб не бачили, що це вони…
Але й так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень, зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Скоріш за все, це були гармати калібром 122 міліметри і міномети калібром 120 міліметрів.
І хлопці кажуть: відповідають вогнем на вогонь. А ще наші десантники певні: там, де не витримає дерево або залізо - вони мають вистояти. І мирне населення образити не дадуть.
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Наш кореспондент Ігор Левенок поспілкувався з військовими на передовій. Докладніше - в наступному матеріалі.
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