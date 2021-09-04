Руководство Украины надеется на помощь Соединенных Штатов Америки с вступлением в Североатлантический Альянс (НАТО). Об этом во время интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на помощь и поддержку со стороны США, Украине все равно придется пройти огромный путь, чтобы интегрироваться в НАТО.

И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию.

Отмечается, что Соединенные Штаты обязаны принять участие в мирном регулировании ситуации на Донбассе. В настоящее время этот вопрос находится на стадии решения.

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Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Россия примет контрмеры. Вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

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