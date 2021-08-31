Война на Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО, поскольку в договоре Североатлантического альянса нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников в интервью "Европейской правде".

В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно.

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При этом, согласно "Плану действий по подготовке к членству в НАТО", от кандидатов, среди прочего, ожидается "урегулирование межэтнических споров или внешних территориальных споров, включая ирредентисткие притязания или внутренние юрисдикционные разногласия, мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ и поддержание отношений добрососедства".

По словам Винникова, альянс заинтересован в том, чтобы "агрессивные действия России оставались красной линией для НАТО".

Что касается практических шагов - после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешние учения Sea Breeze - крупнейшие в истории, в них приняли участие более 30 стран. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать.

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Напомним, что после саммита НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса.

В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.

Механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.