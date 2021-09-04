Сотрудники полиции установили возможную причину возгорания в Костеле Святого Николая в столице. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, основным фактором, спровоцировавшим пожар стало короткое замыкание в старинном органе, так как он произошел во время репетиции, которая проходила после 9 часов вечера. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности.

Отмечается, что были изъяты образцы для экспертизы. Известно, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место возгорания в течение 6 минут, что и спасло культовое сооружение от более негативных последствий. й факто

Ранее мы писали, что в Киеве возник пожар в Костеле святого Николая. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами, к счастью, в результате пожара никто не травмировался и не погиб.

Кроме того, для ликвидации пожара в Костеле святого Николая в Киеве, который загорелся в пятницу, 30 августа, привлекли 80 спасателей ГСЧС. Огонь уничтожил органный зал в Костеле святого Николая в Киеве, возгорание было на площади в 80 квадратных метров.

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