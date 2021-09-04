Однією рукою дали, іншою - забрали. Це про медиків пологового будинку на Закарпатті. Торік там працівникам підвищили зарплату, а цього року знову переводять на мінімальну. Керівництво закладу каже, виною всьому локдаун, який поставив планові послуги на паузу. Та що робити тепер медикам? З'ясовувала Мар'яна Мартин.

У березні 2020 року Ужгородський пологовий підписав договір із Національною службою здоров'я. Лікарня за надані послуги отримала фінансування - майже дев'яносто вісім мільйонів гривень. Тоді ж підняли зарплату медперсоналу більше ніж удвічі. Та вже цьогоріч заклад опинився в скруті.

Наталя Лендєл, заступник директора з фінансових та економічних питань КП "Ужгородський пологовий будинок":

У зв'язку з ковідом, у зв'язку з тим що склалася ситуація в країні, планові послуги не надавалися і сума по договору була зменшена в рази, фактично на 30 %.

Тобто цього року пологовий отримав від Нацслужби здоров'я лише шістдесят п'ять мільйонів гривень. І вже через дефіцит має борги по зарплаті і перед постачальниками. Тому адміністрація вимушена була піти на радикальний крок:

Наталя Лендєл, заступник директора з фінансових та економічних питань КП "Ужгородський пологовий будинок":

Працівникам дається на вибір до попередження заяви про перехід на нові оклади з першого вересня, жовтня, листопада. Ті працівники які не погодяться, у випадку, якщо вони не погодяться переходити з першого листопада, тобто не згідні з цінами умов праці, будуть звільнені по пункту.

Лікарям пропонують мінімальні ставки. До прикладу, акушеру-гінекологу платитимуть майже шість з половиною тисяч гривень, акушерам - близько п'яти тисяч, а молодшому персоналу - трохи більше як три тисячі.

Йосип Бугір, лікар-неонатолог КП "Ужгородський пологовий будинок":

Було пояснено, що це тимчасове явище, що перехдимо на тарифи, що були раніше.

Тетяна Міцьо, медична директорка КП "Ужгородський пологовий будинок":

Обстановка в колективі звичайно напружена, людей можливо злякали цифри окладу, але напевно жоден працівник тут не буде отримувати голий оклад. Вони отримуватимуть зарплату від тої кількості часу, яку вони на роботу витратили.

Лікарі пологового не знають, як реагувати на нововведення. Адже до кінця не зрозуміло, хто скільки отримуватиме. Відомо єдине - стабільною буде тільки мінімальна ставка і напружена відповідальна праця.

Степан Богдан, старший лікар-ординатор блоку інтенсивної терапії новонароджених КП "Ужгородський пологовий будинок":

Я думаю, медик должен получать так, чтобы не думать о завтрашнем дне, как прокормить свою семью, он должен думать о своём розвитии. Це є вина державного маштабу не тільки наш заклад я думаю страждає від цього.

В адміністрації пологового сподіваються, що ситуацію врегулюють. І лікарі не відчують значного зниження зарплатні. Зараз працюють над контактуванням ще двох додаткових послуг.