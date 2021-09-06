Медики назвали фактор, продлевающий жизнь [ Редактировать ]
Исследования показывают, что улучшение здоровья кишечного микробиома может принести огромные преимущества, передает newsyou.info.
Микробиота кишечника все чаще признается важным регулятором иммунитета хозяина и здоровья мозга. Микробиота кишечника находится в кишечнике и является домом для самой большой популяции микроорганизмов в организме человека.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, предполагает, что изменение микробиоты кишечника может оказывать стимулирующее действие на мозг.
Пожилым мышам (19-20 месяцев) была проведена трансплантация фекальной микробиоты либо от молодых мышей (от трех до четырех месяцев), либо от пожилых мышей того же возраста.
"Что примечательно в выводах, так это то, что у пожилых мышей, которым была проведена трансплантация фекальной микробиоты от молодых мышей, отмечена обратная реакция связанных со старением изменений мозга", - пояснил доктор Винсент Педре, медицинский директор Pedre Integrative Health.
Он продолжил: "Они обнаружили улучшение иммунитета мозга, а также производство молекул-мессенджеров из центра управления головным мозгом, известного как гиппокамп. "Это привело к улучшению когнитивного поведения у пожилых мышей". Польза от улучшения здоровья кишечника распространяется и на людей.
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