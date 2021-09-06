В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19. Их ближайшая поставка в регион ожидается в октябре-ноябре.

Об этом сообщает местное издание "Ривне вечерний".

"Тесты (на коронавирус - ред.) закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве", - рассказала изданию глава управления здравоохранения в Ровенской области Елена Гандзюк.

По ее словам, сейчас COVID-тесты в области закончились. Однако с обострением эпидемиологической ситуации в регионе потребность в экспресс-тестах будет острая.

Она отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава.

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Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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